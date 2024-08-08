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Шахтёр С - Ислочь 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Шахтёр С
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Ислочь, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь0 : 0Шахтёр С
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Ислочь2 : 1Шахтёр С
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С3 : 0Ислочь
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Шахтёр С1 : 0Ислочь
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1Шахтёр С
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 1Шахтёр С
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Ислочь2 : 0Шахтёр С
21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Шахтёр С1 : 0Ислочь
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С4 : 0Ислочь
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь4 : 2Шахтёр С
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Шахтёр С
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Шахтёр С
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 3Шахтёр С
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Шахтёр С
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 3 : 2Ислочь
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 1Ислочь
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ислочь0 : 1 2 : 4
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Ислочь
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Витебск1728
5 Динамо-Брест1626
6 Славия-Мозырь1726
7 Гомель1621
8 Арсенал1621
9 Ислочь1620
10 БАТЭ1619
11 Слуцк1619
12 Сморгонь1516
13 Нафтан1515
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С16-4

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