Шахтёр С - Ислочь 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Ислочь, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 2
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|16
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Витебск
|17
|28
|5
|Динамо-Брест
|16
|26
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Гомель
|16
|21
|8
|Арсенал
|16
|21
|9
|Ислочь
|16
|20
|10
|БАТЭ
|16
|19
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Сморгонь
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|16
|-4