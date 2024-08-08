02:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Эльверсберг - Кёльн 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
10 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Эльверсберг
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Кёльн, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 0Эльверсберг
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Эльверсберг0 : 3
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Эльверсберг
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Эльверсберг4 : 2
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 1Эльверсберг
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Кёльн1 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 1Кёльн
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн3 : 2
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн0 : 0
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Кайзерслаутерн24
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0413
4 Фортуна13
5 Ганновер-9613
6 Карлсруэ13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Ян23
10 Магдебург11
11 Эльверсберг11
12 Нюрнберг10
13 Герта10
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close