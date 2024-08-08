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Нюрнберг - Шальке-04 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
10 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Нюрнберг
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Шальке-04, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Шальке-042 : 0Нюрнберг
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг1 : 2Шальке-04
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Нюрнберг1 : 2Шальке-04
10.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Шальке-044 : 1Нюрнберг
12.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Нюрнберг1 : 1Шальке-04
24.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-045 : 2Нюрнберг
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Нюрнберг2 : 3Шальке-04
10.05.2014 Германия - Бундеслига 34-й тур Шальке-044 : 1Нюрнберг
21.12.2013 Германия - Бундеслига 17-й тур Нюрнберг0 : 0Шальке-04
16.03.2013 Германия - Бундеслига 26-й тур Нюрнберг3 : 0Шальке-04
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Нюрнберг
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Нюрнберг3 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 1Нюрнберг
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг3 : 0
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 1Нюрнберг
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-045 : 1
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Шальке-040 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 0Шальке-04
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 1
07.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 4Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Кайзерслаутерн24
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0413
4 Фортуна13
5 Ганновер-9613
6 Карлсруэ13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Ян23
10 Магдебург11
11 Эльверсберг11
12 Нюрнберг10
13 Герта10
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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