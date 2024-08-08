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Гамбург - Герта 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
10 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Гамбург
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Герта1 : 2Гамбург
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Герта3 : 3 5 : 3Гамбург
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург3 : 0Герта
23.05.2022 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург0 : 2Герта
19.05.2022 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Герта0 : 1Гамбург
17.03.2018 Германия - Бундеслига 27-й тур Гамбург1 : 2Герта
28.10.2017 Германия - Бундеслига 10-й тур Герта2 : 1Гамбург
05.03.2017 Германия - Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0Герта
01.10.2016 Германия - Бундеслига 6-й тур Герта2 : 0Гамбург
06.03.2016 Германия - Бундеслига 25-й тур Гамбург2 : 0Герта
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Гамбург
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 1
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Гамбург
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гамбург1 : 0
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 4Гамбург
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Герта1 : 2
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Герта
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Герта3 : 1
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 4 : 2Герта
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Герта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Кайзерслаутерн24
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0413
4 Фортуна13
5 Ганновер-9613
6 Карлсруэ13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Ян23
10 Магдебург11
11 Эльверсберг11
12 Нюрнберг10
13 Герта10
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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