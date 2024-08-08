Гамбург - Герта 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
10 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 10 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|03.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 5 : 3
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|23.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|19.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 4
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гройтер Фюрт
|2
|4
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Шальке-04
|1
|3
|4
|Фортуна
|1
|3
|5
|Ганновер-96
|1
|3
|6
|Карлсруэ
|1
|3
|7
|Падерборн 07
|1
|3
|8
|Гамбург
|1
|3
|9
|Ян
|2
|3
|10
|Магдебург
|1
|1
|11
|Эльверсберг
|1
|1
|12
|Нюрнберг
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Кёльн
|1
|0
|15
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|1
|0