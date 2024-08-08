02:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Фортуна - Карлсруэ 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
10 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Фортуна
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2Фортуна
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Фортуна3 : 1Карлсруэ
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ0 : 2Фортуна
03.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 2Фортуна
23.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна3 : 1Карлсруэ
03.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
13.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Карлсруэ1 : 2Фортуна
19.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 3Фортуна
01.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна1 : 1Карлсруэ
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 2Фортуна
27.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Фортуна0 : 3 5 : 6
23.05.2024 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 0 : 3Фортуна
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Фортуна3 : 2
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 1Фортуна
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Карлсруэ
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ1 : 2
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Карлсруэ
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 1Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Кайзерслаутерн24
3
Плей-офф за повышение
Шальке-0413
4 Фортуна13
5 Ганновер-9613
6 Карлсруэ13
7 Падерборн 0713
8 Гамбург13
9 Ян23
10 Магдебург11
11 Эльверсберг11
12 Нюрнберг10
13 Герта10
14 Кёльн10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close