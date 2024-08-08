Фортуна - Карлсруэ 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
10 Августа 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 10 Августа 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|03.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|13.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|01.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гройтер Фюрт
|2
|4
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Шальке-04
|1
|3
|4
|Фортуна
|1
|3
|5
|Ганновер-96
|1
|3
|6
|Карлсруэ
|1
|3
|7
|Падерборн 07
|1
|3
|8
|Гамбург
|1
|3
|9
|Ян
|2
|3
|10
|Магдебург
|1
|1
|11
|Эльверсберг
|1
|1
|12
|Нюрнберг
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Кёльн
|1
|0
|15
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|1
|0