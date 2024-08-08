Гагра - Динамо Бт 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Бт, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 4
|10.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|16.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 3
|18.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|5 : 2
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|30.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|24.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|17.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|19
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|19
|33
|4
|Динамо Бт
|19
|32
|5
|Самгурали
|19
|22
|6
|Динамо Тб
|19
|22
|7
|Колхети-1913
|19
|21
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|19
|20
| 9
Стыковая зона
|Телави
|19
|18
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|19
|11