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Гагра - Динамо Бт 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Гагра
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Бт, которое состоится 10 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1Гагра
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3Динамо Бт
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт3 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2Динамо Бт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Бт3 : 1Гагра
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 0Гагра
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 3Динамо Бт
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт5 : 2Гагра
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Гагра
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 0Гагра
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра4 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Гагра
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Динамо Бт
24.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Бт0 : 2
17.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Бт1 : 0
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Динамо Бт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1940
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт1932
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131921
8
Стыковая зона
Гагра1920
9
Стыковая зона
Телави1918
10
Зона вылета
Самтредиа1911

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