Телави - Динамо Тб 10 Августа прямая трансляция
10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Тб, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|6 : 1
|18.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|10.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|1 : 1
|05.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 2
|25.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|10.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|19
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|19
|33
|4
|Динамо Бт
|19
|32
|5
|Самгурали
|19
|22
|6
|Динамо Тб
|19
|22
|7
|Колхети-1913
|19
|21
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|19
|20
| 9
Стыковая зона
|Телави
|19
|18
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|19
|11