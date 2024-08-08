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Телави - Динамо Тб 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Телави
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Тб, которое состоится 10 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0Телави
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0Динамо Тб
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0Телави
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб6 : 1Телави
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
10.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Тб1 : 1Телави
05.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави1 : 2Динамо Тб
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб3 : 2Телави
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 1Динамо Тб
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 1 : 1Телави
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Телави
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Телави2 : 1
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 2 : 0Телави
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб0 : 1
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Динамо Тб
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб2 : 0
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1940
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт1932
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131921
8
Стыковая зона
Гагра1920
9
Стыковая зона
Телави1918
10
Зона вылета
Самтредиа1911

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