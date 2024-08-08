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Самтредиа - Колхети-1913 10 Августа прямая трансляция

10 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Самтредиа
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Колхети-1913, которое состоится 10 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0Самтредиа
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
04.11.2018 Грузия - Высшая лига 31-й тур Колхети-19130 : 1Самтредиа
26.08.2018 Грузия - Высшая лига 22-й тур Самтредиа1 : 0Колхети-1913
26.05.2018 Грузия - Высшая лига 13-й тур Колхети-19132 : 2Самтредиа
01.04.2018 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самтредиа0 : 2Колхети-1913
18.11.2017 Грузия - Высшая лига 34-й тур Самтредиа5 : 0Колхети-1913
08.09.2017 Грузия - Высшая лига 25-й тур Колхети-19131 : 3Самтредиа
02.06.2017 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа1 : 1Колхети-1913
13.04.2017 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2Самтредиа
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 2 : 1Самтредиа
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 0Самтредиа
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Самтредиа0 : 0
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур 4 : 0Самтредиа
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 0Колхети-1913
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Колхети-1913
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19132 : 2
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 2Колхети-1913
19.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Колхети-19132 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1940
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт1932
5 Самгурали1922
6 Динамо Тб1922
7 Колхети-19131921
8
Стыковая зона
Гагра1920
9
Стыковая зона
Телави1918
10
Зона вылета
Самтредиа1911

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