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Арсенал - Лион 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Арсенал
Окончен
2 : 0
Лион

  • 9'
    1:0
    Вильям Салиба
  • 27'
    2:0
    Габриэл Жезус
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лион, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Арсенал
    Лондон, Англия
    Лион
    Лион, Франция
    22ИспанияврДавид Райя
    4АнглиязщБен Уайт
    2ФранциязщВильям Салиба
    6БразилиязщГабриэл Магальянс
    35УкраиназщАлександр Зинченко
    5ГанапзТомас Парти
    41АнглияпзДеклан Райс
    8НорвегияпзМартин Эдегор
    29ГерманияпзКай Хаверц
    7АнглиянпБукайо Сака
    11БразилиянпГабриэл Мартинелли
    23БразилияврЛукас Перри
    22АнголазщКлинтон Мата
    55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
    19СенегалзщМусса Ньякате
    16Бразилиязщ Абнер
    6ФранцияпзМаксанс Какере
    31СербияпзНеманья Матич
    8ФранцияпзКорентин Толиссо
    98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
    17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
    69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
    Главные тренеры
    ИспанияМикель Артета
    ФранцияПьер Саж
    История личных встреч
    08.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал3 : 0Лион
    28.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Арсенал1 : 2Лион
    25.07.2015 Эмирейтс Кап - 2015 Эмирейтс Кап. 1-й тур Арсенал6 : 0Лион
    07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал4 : 1
    01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Арсенал
    28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1
    25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4
    19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1
    25.05.2024 Кубок Франции Финал Лион1 : 2
    19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1
    12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Лион
    06.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 4Лион
    28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лион3 : 2

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