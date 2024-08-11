Арсенал - Лион 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Окончен
2 : 0
- 9'1:0Вильям Салиба
- 27'2:0Габриэл Жезус
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лион, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Лион
Лион, Франция
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Микель Артета
|Пьер Саж
История личных встреч
|08.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 2
|25.07.2015
|Эмирейтс Кап - 2015
|Эмирейтс Кап. 1-й тур
|6 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2