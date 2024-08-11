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КАМАЗ - Торпедо М 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
12 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
КАМАЗ
Торпедо М

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 12 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М1 : 0КАМАЗ
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0Торпедо М
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ0 : 0Торпедо М
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
14.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур КАМАЗ3 : 2Торпедо М
28.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 36-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
07.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 16-й тур КАМАЗ3 : 0Торпедо М
27.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 24-й тур КАМАЗ4 : 0Торпедо М
10.04.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 4-й тур Торпедо М3 : 1КАМАЗ
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0КАМАЗ
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0КАМАЗ
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2КАМАЗ
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Торпедо М1 : 1
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Торпедо М
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Торпедо М
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М4 : 0
27.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Сокол59
4
Стыковая зона
Чайка59
5 Торпедо М48
6 Родина58
7 Урал47
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Ротор57
12 Енисей56
13 Тюмень54
14 СКА-Хабаровск54
15 КАМАЗ43
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа43
18
Зона вылета
Шинник51

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