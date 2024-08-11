КАМАЗ - Торпедо М 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
12 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Торпедо М, которое состоится 12 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|14.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|28.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|36-й тур
|1 : 1
|07.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|16-й тур
|3 : 0
|27.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|4-й тур
|3 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|5
|13
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|5
|9
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|5
|9
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|5
|8
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Балтика
|5
|7
|9
|Сочи
|5
|7
|10
|Алания
|5
|7
|11
|Ротор
|5
|7
|12
|Енисей
|5
|6
|13
|Тюмень
|5
|4
|14
|СКА-Хабаровск
|5
|4
|15
|КАМАЗ
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1