Фрозиноне - Пиза 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Пиза, которое состоится 12 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Пиза
Пиза
Главные тренеры
|Филиппо Индзаги
История личных встреч
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|11.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 17-й тур
|0 : 0
|06.05.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|1 : 3
|01.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|3 : 1
|02.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|0 : 0
|31.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|0 : 0
|06.08.2017
|Кубок Италии
|2-й раунд
|0 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 2
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|2 : 2