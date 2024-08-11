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Лечче - Мантова 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Лечче
Мантова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Мантова, которое состоится 12 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Мантова
Мантова
История личных встреч
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Лечче2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 0Лечче
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Лечче
03.08.2024 Кубок Италии Предварительный раунд 1 : 2Мантова
11.08.2019 Кубок Италии 2-й раунд 3 : 2Мантова
04.08.2019 Кубок Италии 1-й раунд 0 : 2Мантова

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