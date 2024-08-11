Лечче - Мантова 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Мантова, которое состоится 12 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Мантова
Мантова
История личных встреч
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|1 : 2
|11.08.2019
|Кубок Италии
|2-й раунд
|3 : 2
|04.08.2019
|Кубок Италии
|1-й раунд
|0 : 2