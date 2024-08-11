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Кальяри - Каррарезе 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Кальяри
Каррарезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Каррарезе, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Каррарезе
Каррара
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
История личных встреч
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри2 : 3
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Кальяри
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 5 : 1Кальяри
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Кальяри
03.08.2024 Кубок Италии Предварительный раунд Каррарезе2 : 1
30.09.2020 Кубок Италии 2-й раунд 2 : 0Каррарезе
23.09.2020 Кубок Италии 1-й раунд Каррарезе4 : 0
11.08.2019 Кубок Италии 2-й раунд 4 : 0Каррарезе
04.08.2019 Кубок Италии 1-й раунд Каррарезе1 : 1 5 : 4

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