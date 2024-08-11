Кальяри - Каррарезе 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Каррарезе, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Каррарезе
Каррара
Главные тренеры
|Давиде Никола
История личных встреч
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Кубок Италии
|Предварительный раунд
|2 : 1
|30.09.2020
|Кубок Италии
|2-й раунд
|2 : 0
|23.09.2020
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 0
|11.08.2019
|Кубок Италии
|2-й раунд
|4 : 0
|04.08.2019
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 1 5 : 4