Салернитана - Специя 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Специя, которое состоится 12 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Специя
Специя
Главные тренеры
|Джованни Мартускьелло
История личных встреч
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 0
|07.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|31.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|1 : 2
|29.12.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|2 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|1 : 0
|23.02.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|3 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 2
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0