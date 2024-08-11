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Салернитана - Специя 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Салернитана
Специя

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Специя, которое состоится 12 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Джованни Мартускьелло
История личных встреч
02.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Специя1 : 1Салернитана
22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Салернитана1 : 0Специя
07.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Салернитана2 : 2Специя
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Специя2 : 1Салернитана
31.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Салернитана1 : 2Специя
29.12.2019 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Специя2 : 1Салернитана
02.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Специя2 : 1Салернитана
10.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 12-й тур Салернитана1 : 0Специя
23.02.2018 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Специя3 : 0Салернитана
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Салернитана2 : 0Специя
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 3 : 3Салернитана
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Салернитана1 : 2
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Салернитана
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 2
26.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Салернитана
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Специя2 : 1
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 2 : 2Специя
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Специя1 : 0
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур 0 : 0Специя
20.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Специя0 : 0

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