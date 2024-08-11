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Барселона - Монако 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
12 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Барселона
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Монако, которое состоится 12 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 3 : 4
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 4 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Барселона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 2Монако
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Монако4 : 1
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 2Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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