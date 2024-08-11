Барселона - Монако 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
12 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Монако, которое состоится 12 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.