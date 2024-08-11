Арока - Витория Гимарайнш 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
12 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Витория Гимарайнш, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|58
|вр
|Нико Мантль
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|44
|зщ
|Нино Галович
|13
|зщ
|Matias Rocha
|26
|зщ
|Веверсон
|89
|пз
|Педру Сантуш
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|пз
|Хасон
|23
|пз
|Кристо Гонсалес
|2
|пз
|Морлайе Силла
|39
|нп
|Энрике Араужу
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|13
|пз
|Joao Mendes
|10
|пз
|Тьягу Силва
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|9
|нп
|Jesus Ramirez
|37
|нп
|Кайо Сезар
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|15.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|21.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|07.05.2017
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|24.12.2016
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 1
|14.05.2016
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|08.08.2024
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Спортинг
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Боавишта
|1
|3
|5
|Насьонал
|1
|1
|6
|АВС
|1
|1
|7
|Фамаликан
|0
|0
|8
|Фаренсе
|0
|0
|9
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|10
|Морейренсе
|0
|0
|11
|Бенфика
|0
|0
|12
|Брага
|0
|0
|13
|Арока
|0
|0
|14
|Эштрела
|0
|0
|15
|Каза Пия
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0