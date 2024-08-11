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Арока - Витория Гимарайнш 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
12 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Арока
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Витория Гимарайнш, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
58 Германия вр Нико Мантль
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
44 Хорватия зщ Нино Галович
13 Уругвай зщ Matias Rocha
26 Бразилия зщ Веверсон
89 Португалия пз Педру Сантуш
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания пз Хасон
23 Испания пз Кристо Гонсалес
2 Гвинея пз Морлайе Силла
39 Португалия нп Энрике Араужу
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
19 Португалия зщ Рикарду Мангаш
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
13 Португалия пз Joao Mendes
10 Португалия пз Тьягу Силва
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
9 Венесуэла нп Jesus Ramirez
37 Бразилия нп Кайо Сезар
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Арока1 : 3Витория Гимарайнш
15.01.2024 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Арока
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Арока
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
19.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Арока
18.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
21.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Арока0 : 0 6 : 7Витория Гимарайнш
07.05.2017 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Арока
24.12.2016 Португалия - Примейра 15-й тур Арока0 : 1Витория Гимарайнш
14.05.2016 Португалия - Примейра 34-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Арока1 : 3Витория Гимарайнш
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 5 : 0Арока
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Арока0 : 0
26.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 2 : 2Арока
19.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 1Арока
08.08.2024 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Витория Гимарайнш
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Витория Гимарайнш4 : 0
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Витория Гимарайнш
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Арока1 : 3Витория Гимарайнш
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту13
3
Квалификация Лиги Европы
Спортинг13
4
Квалификация Лиги конференций
Боавишта13
5 Насьонал11
6 АВС11
7 Фамаликан00
8 Фаренсе00
9 Витория Гимарайнш00
10 Морейренсе00
11 Бенфика00
12 Брага00
13 Арока00
14 Эштрела00
15 Каза Пия10
16
Стыковая зона
Риу Аве10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

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