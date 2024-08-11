Лутон Таун - Бёрнли 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
12 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
|12.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|3
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 5
Плей-офф
|Оксфорд Юнайтед
|1
|3
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|1
|3
|7
|Мидлсбро
|1
|3
|8
|Сток Сити
|1
|3
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Портсмут
|1
|1
|11
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|12
|Бристоль Сити
|1
|1
|13
|Халл Сити
|1
|1
|14
|Бёрнли
|0
|0
|15
|Лутон Таун
|0
|0
|16
|Миллуолл
|1
|0
|17
|Ковентри Сити
|1
|0
|18
|Суонси Сити
|1
|0
|19
|Дерби Каунти
|1
|0
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|21
|Кардифф Сити
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|1
|0