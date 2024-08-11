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Лутон Таун - Бёрнли 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
12 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Лутон Таун
Бёрнли

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бёрнли, которое состоится 12 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
12.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Бёрнли1 : 1Лутон Таун
03.10.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лутон Таун1 : 2Бёрнли
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лутон Таун0 : 1Бёрнли
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бёрнли1 : 1Лутон Таун
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лутон Таун2 : 4
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лутон Таун
03.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лутон Таун1 : 1
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лутон Таун
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лутон Таун1 : 5
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 2 : 1Бёрнли
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 4
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Бёрнли
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 4Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Блэкберн Роверс13
3
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
4
Плей-офф
Сандерленд13
5
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
6
Плей-офф
Уотфорд13
7 Мидлсбро13
8 Сток Сити13
9 Шеффилд Юнайтед11
10 Портсмут11
11 Лидс Юнайтед11
12 Бристоль Сити11
13 Халл Сити11
14 Бёрнли00
15 Лутон Таун00
16 Миллуолл10
17 Ковентри Сити10
18 Суонси Сити10
19 Дерби Каунти10
20 Куинз Парк Рейнджерс10
21 Кардифф Сити10
22
Зона вылета
Престон Норт Энд10
23
Зона вылета
Норвич Сити10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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