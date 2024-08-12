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Рейнджерс - Динамо Киев 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
13 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Рейнджерс
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Динамо К, которое состоится 13 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К1 : 1Рейнджерс
10.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К1 : 1Рейнджерс
03.08.2024 Шотландия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рейнджерс0 : 2
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал 1 : 0
09.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 2Динамо К
06.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К1 : 1Рейнджерс
31.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Динамо К
23.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К6 : 2
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 2Динамо К
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Рейнджерс» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
1 : 2 13.08
Мальмё
ПАОК
2 : 2 13.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 : 0 13.08
Спарта П
Стяуа
1 : 1 13.08
Динамо К
Рейнджерс
1 : 1 13.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
2 : 1 13.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
2 : 1 13.08
Славия П
Юнион
3 : 1 13.08
Слован Бр
АПОЭЛ
2 : 0 13.08
Ягеллония
Будё-Глимт
0 : 1 13.08
Раунд плей-офф
Команда12
Dynamo Kyiv/Rangers
Salzburg/FC Twente
20.0820.08
Lille/Fenerbahce
Slavia Prague/Union St.Gillois
20.0820.08
Malmoe FF/PAOK Thessaloniki FC
Sparta Prague/FC FCSB
20.0820.08
Jagiellonia Bialystok/Bodoe/Gl
Црвена Звезда
20.0827.08
Команда12
FC Midtjylland/Ferencvaros
Slovan Bratislava/APOEL Nicosi
20.0820.08
Динамо З
Qarabag FK/Ludogorets Razgrad
20.0827.08
Янг Бойз
Галатасарай
21.0827.08

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