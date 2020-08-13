Юнион - Славия П 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
13 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Славия П, которое состоится 13 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|07.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|10.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|4 : 3
|07.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|02.08.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 2-й тур
|3 : 1
|27.07.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 1-й тур
|0 : 0
|20.07.2024
|Суперкубок Бельгии
|Финал
|1 : 2
|10.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|07.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|02.08.2024
|Чехия — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Чехия — Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|21.07.2024
|Чехия — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|1 : 3
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|3 : 1
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|5 : 0
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|3 : 2
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|1 : 1
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|1 : 0
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|0 : 3
| Лугано
Фенербахче
|3 : 4
|2 : 1
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|0 : 2
|4 : 2
| ПАОК
Борац Б-Л
|3 : 2
|0 : 1
| Лудогорец
Динамо Мн
|2 : 0
|1 : 0
| Целе
Слован Бр
|1 : 1
|5 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Карабах
Лудогорец
|1 : 2
|13.08
| Мальмё
ПАОК
|2 : 2
|13.08
| Мидтьюлланн
Ференцварош
|2 : 0
|13.08
| Спарта П
Стяуа
|1 : 1
|13.08
| Динамо К
Рейнджерс
|1 : 1
|13.08
|Команда
|1
|2
| Лилль
Фенербахче
|2 : 1
|13.08
| Ред Булл Зальцбург
Твенте
|2 : 1
|13.08
| Славия П
Юнион
|3 : 1
|13.08
| Слован Бр
АПОЭЛ
|2 : 0
|13.08
| Ягеллония
Будё-Глимт
|0 : 1
|13.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Dynamo Kyiv/Rangers
Salzburg/FC Twente
|20.08
|20.08
| Lille/Fenerbahce
Slavia Prague/Union St.Gillois
|20.08
|20.08
| Malmoe FF/PAOK Thessaloniki FC
Sparta Prague/FC FCSB
|20.08
|20.08
| Jagiellonia Bialystok/Bodoe/Gl
Црвена Звезда
|20.08
|27.08
|Команда
|1
|2
| FC Midtjylland/Ferencvaros
Slovan Bratislava/APOEL Nicosi
|20.08
|20.08
| Динамо З
Qarabag FK/Ludogorets Razgrad
|20.08
|27.08
| Янг Бойз
Галатасарай
|21.08
|27.08