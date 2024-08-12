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Ференцварош - Мидтьюлланн 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
13 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Ференцварош
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Мидтьюлланн, которое состоится 13 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
90ВенгрияврДенеш Дибус
25ЛатвиязщЧебраил Макрецкис
27ФранциязщИбрахим Сиссе
34БразилиязщРаул Густаво
17Босния и ГерцеговиназщЭльдар Чивич
88БельгияпзФилипп Ромменс
80Кот-д'ИвуарпзХабиб Майга
20МалипзАдама Траоре
10БразилияпзКади Боржес
7ТуниспзМохамед Бен Ромдане
8СербиянпАлександар Пешич
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
6ШвециязщЙоэль Андерссон
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
73Бразилиязщ Жуниньо
11ЧилипзДарио Осорио
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
21ЭквадорпзДениль Кастильо
58ТурцияпзАраль Шимшир
24ДанияпзОливер Сёренсен
18ПольшанпАдам Букса
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМидтьюлланн2 : 0Ференцварош
20.07.2017Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн3 : 1Ференцварош
13.07.2017Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош2 : 4Мидтьюлланн
10.08.2024Венгрия — OTP Банк Лига3-й тур0 : 2Ференцварош
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМидтьюлланн2 : 0Ференцварош
03.08.2024Венгрия — OTP Банк Лига2-й турФеренцварош1 : 0
30.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Ференцварош
23.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош5 : 0
09.08.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 4-й турМидтьюлланн2 : 0
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМидтьюлланн2 : 0Ференцварош
03.08.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 3-й турМидтьюлланн2 : 0
31.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн1 : 0
27.07.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 2-й тур2 : 2Мидтьюлланн
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
1 : 2 13.08
Мальмё
ПАОК
2 : 2 13.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 : 0 13.08
Спарта П
Стяуа
1 : 1 13.08
Динамо К
Рейнджерс
1 : 1 13.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
2 : 1 13.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
2 : 1 13.08
Славия П
Юнион
3 : 1 13.08
Слован Бр
АПОЭЛ
2 : 0 13.08
Ягеллония
Будё-Глимт
0 : 1 13.08
Раунд плей-офф
Команда12
Dynamo Kyiv/Rangers
Salzburg/FC Twente
20.0820.08
Lille/Fenerbahce
Slavia Prague/Union St.Gillois
20.0820.08
Malmoe FF/PAOK Thessaloniki FC
Sparta Prague/FC FCSB
20.0820.08
Jagiellonia Bialystok/Bodoe/Gl
Црвена Звезда
20.0827.08
Команда12
FC Midtjylland/Ferencvaros
Slovan Bratislava/APOEL Nicosi
20.0820.08
Динамо З
Qarabag FK/Ludogorets Razgrad
20.0827.08
Янг Бойз
Галатасарай
21.0827.08

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