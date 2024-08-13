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ПАОК - Мальмё 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
ПАОК
Мальмё

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Мальмё, которое состоится 13 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
ШвецияХенрик Рюдстрём
История личных встреч
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё2 : 2ПАОК
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё2 : 2ПАОК
31.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1ПАОК
24.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчПАОК3 : 2
19.05.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 36-й тур1 : 2ПАОК
15.05.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 35-й турПАОК4 : 1
10.08.2024Швеция - Аллсвенскан - 202418-й тур0 : 1Мальмё
06.08.2024Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё2 : 2ПАОК
30.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 2Мальмё
27.07.2024Швеция - Аллсвенскан - 202416-й турМальмё0 : 1
23.07.2024Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: ПАОК — «Мальмё». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 1 : 3
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 3 : 1
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 3 : 2
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 1 : 1
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Ференцварош
ТНС
5 : 0 1 : 2
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 1 : 0
Динамо К
Партизан
6 : 2 0 : 3
Лугано
Фенербахче
3 : 4 2 : 1
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 4 : 2
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 0 : 1
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 1 : 0
Целе
Слован Бр
1 : 1 5 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Карабах
Лудогорец
1 : 2 13.08
Мальмё
ПАОК
2 : 2 13.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
2 : 0 13.08
Спарта П
Стяуа
1 : 1 13.08
Динамо К
Рейнджерс
1 : 1 13.08
Команда12
Лилль
Фенербахче
2 : 1 13.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
2 : 1 13.08
Славия П
Юнион
3 : 1 13.08
Слован Бр
АПОЭЛ
2 : 0 13.08
Ягеллония
Будё-Глимт
0 : 1 13.08
Раунд плей-офф
Команда12
Dynamo Kyiv/Rangers
Salzburg/FC Twente
20.0820.08
Lille/Fenerbahce
Slavia Prague/Union St.Gillois
20.0820.08
Malmoe FF/PAOK Thessaloniki FC
Sparta Prague/FC FCSB
20.0820.08
Jagiellonia Bialystok/Bodoe/Gl
Црвена Звезда
20.0827.08
Команда12
FC Midtjylland/Ferencvaros
Slovan Bratislava/APOEL Nicosi
20.0820.08
Динамо З
Qarabag FK/Ludogorets Razgrad
20.0827.08
Янг Бойз
Галатасарай
21.0827.08

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