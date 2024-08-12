Оренбург - Локомотив М 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив М, которое состоится 13 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Давид Деограсия
История личных встреч
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|28.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 3
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|1
|3
|2
|Химки
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|3
|3
|ЦСКА
|1
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0