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Оренбург - Локомотив М 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Оренбург
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Локомотив М, которое состоится 13 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
12.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург0 : 2Локомотив М
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2Оренбург
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург1 : 4Локомотив М
28.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М5 : 1Оренбург
21.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Оренбург
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Оренбург2 : 3Локомотив М
08.12.2018 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М2 : 1Оренбург
12.08.2018 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Оренбург1 : 0Локомотив М
13.05.2017 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М4 : 0Оренбург
19.11.2016 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Оренбург1 : 1Локомотив М
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург2 : 2
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Оренбург0 : 4
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Оренбург
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 2 : 0Оренбург
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Оренбург
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Локомотив М
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 5Локомотив М
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Локомотив М1 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 3 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Оренбург» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки13
3 Ростов10
4 Оренбург10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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