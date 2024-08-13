Ростов - Химки 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 13 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Химки
Химки
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|08.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|3-й тур
|0 : 1
|21.09.2007
|Россия - Премьер-Лига - 2007
|24-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|1
|3
|2
|Химки
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|3
|3
|ЦСКА
|1
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0