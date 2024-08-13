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Ростов - Химки 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Ростов
Химки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Химки, которое состоится 13 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Химки
Химки
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7Ростов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Химки0 : 1Ростов
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 0Химки
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ростов2 : 1Химки
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Химки1 : 1Ростов
12.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Химки1 : 0Ростов
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Ростов0 : 2Химки
09.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 17-й тур Ростов2 : 0Химки
03.04.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 3-й тур Химки0 : 1Ростов
21.09.2007 Россия - Премьер-Лига - 2007 24-й тур Химки1 : 0Ростов
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 1
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Ростов1 : 1
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 0Ростов
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 2 : 2Ростов
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 0Ростов
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Химки
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Химки
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки1 : 3
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ростов» — «Химки». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки13
3 Ростов10
4 Оренбург10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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