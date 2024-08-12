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Бавария - Сваровски Тироль 13 Августа прямая трансляция

13 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Бавария
Сваровски Тироль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Сваровски Тироль, которое состоится 13 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Сваровски Тироль
Ваттенс, Австрия
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Бавария
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Бавария
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Бавария
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Бавария
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0
10.08.2024 Австрия — Бундеслига 2-й тур Сваровски Тироль0 : 0
03.08.2024 Австрия — Бундеслига 1-й тур 1 : 2Сваровски Тироль
18.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф за право остаться. 32-й тур 3 : 1Сваровски Тироль
11.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф за право остаться. 31-й тур Сваровски Тироль0 : 1
04.05.2024 Австрия - Бундеслига Плей-офф за право остаться. 30-й тур 3 : 2Сваровски Тироль

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