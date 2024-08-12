Бавария - Сваровски Тироль 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Сваровски Тироль, которое состоится 13 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Сваровски Тироль
Ваттенс, Австрия
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Австрия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф за право остаться. 32-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф за право остаться. 31-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф за право остаться. 30-й тур
|3 : 2