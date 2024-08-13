Милан - Монца 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
13 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Монца, которое состоится 13 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Монца
Монца, Италия
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Алессандро Неста
История личных встреч
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 9 : 8
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2