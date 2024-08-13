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Милан - Монца 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
13 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Милан
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Монца, которое состоится 13 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Монца
Монца, Италия
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Алессандро Неста
История личных встреч
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Монца4 : 2Милан
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Милан3 : 0Монца
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Монца1 : 1 5 : 6Милан
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Монца0 : 1Милан
22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Милан4 : 1Монца
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Милан4 : 1Монца
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 3 : 4Милан
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Милан
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Милан
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Милан
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 3
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Монца0 : 0 9 : 8
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 0Монца
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Монца0 : 1
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1Монца
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 2

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