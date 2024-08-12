Крылья Советов - Спартак М 14 Августа прямая трансляция
14 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 14 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Деян Станкович
История личных встреч
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|3 : 4
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 2
|30.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|1 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|1
|3
|2
|Краснодар
|1
|3
|3
|ЦСКА
|1
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0