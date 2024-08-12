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Крылья Советов - Спартак М 14 Августа прямая трансляция

14 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Крылья Советов
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Спартак М, которое состоится 14 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Крылья Советов3 : 4Спартак М
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
09.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0Спартак М
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 0Спартак М
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М5 : 2Крылья Советов
30.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М1 : 0Крылья Советов
01.05.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М2 : 1Крылья Советов
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов2 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 4 : 0Крылья Советов
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Крылья Советов4 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 0Крылья Советов
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Спартак М0 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Спартак М2 : 0
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 1 : 2Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Крылья Советов10
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат13
2 Краснодар13
3 ЦСКА10
4 Пари Нижний Новгород10
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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