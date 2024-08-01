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Манчестер Юнайтед - Фулхэм 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Манчестер Юнайтед
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фулхэм
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
16 Кот-д'Ивуар пз Амад Диалло
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
10 Англия нп Маркус Рашфорд
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
31 Франция зщ Исса Диоп
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
28 Сербия пз Саша Лукич
18 Бразилия пз Андреас Перейра
11 Испания пз Адама Траоре
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Нигерия пз Алекс Айуоби
19 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Португалия Марку Силва
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Фулхэм
19.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Юнайтед
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Фулхэм
09.02.2014 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Фулхэм
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал 1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед3 : 2
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Манчестер Юнайтед
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Фулхэм
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм0 : 4
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 0Фулхэм
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм1 : 1
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лестер Сити00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Саутгемптон00
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур00
6 Вулверхэмптон00
7 Ливерпуль00
8 Вест Хэм Юнайтед00
9 Эвертон00
10 Борнмут00
11 Арсенал00
12 Кристал Пэлас00
13 Фулхэм00
14 Ипсвич Таун00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18
Зона вылета
Астон Вилла00
19
Зона вылета
Манчестер Юнайтед00
20
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед00

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