Манчестер Юнайтед - Фулхэм 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
16 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 16 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фулхэм
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|16
|пз
|Амад Диалло
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|28
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|пз
|Адама Траоре
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Марку Силва
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|09.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лестер Сити
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Саутгемптон
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|6
|Вулверхэмптон
|0
|0
|7
|Ливерпуль
|0
|0
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|9
|Эвертон
|0
|0
|10
|Борнмут
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Кристал Пэлас
|0
|0
|13
|Фулхэм
|0
|0
|14
|Ипсвич Таун
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Астон Вилла
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0