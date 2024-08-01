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Ульм 1846 - Бавария 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
16 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Ульм 1846
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Бавария, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Бавария
Мюнхен
История личных встреч
09.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур1 : 0Ульм 1846
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турУльм 18461 : 2
07.08.2021Кубок Германии1-й раундУльм 18460 : 1
22.12.2020Кубок Германии2-й раундУльм 18461 : 3
12.09.2020Кубок Германии1-й раундУльм 18462 : 0
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Бавария3 : 0
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Бавария
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 2Бавария
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Бавария
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 2Бавария

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