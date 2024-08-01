Ульм 1846 - Бавария 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
16 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Бавария, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Бавария
Мюнхен
История личных встреч
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|12.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2