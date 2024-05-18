01:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Феникс Любек - Боруссия Д 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Феникс Любек
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Феникс Любек - Боруссия Д, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Феникс Любек
Любек
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 0
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Боруссия Д2 : 2
17.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Боруссия Д
01.06.2024Лига чемпионовФиналБоруссия Д0 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д4 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close