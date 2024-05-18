Феникс Любек - Боруссия Д 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Феникс Любек - Боруссия Д, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Феникс Любек
Любек
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Нури Шахин
История личных встреч
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|17.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0