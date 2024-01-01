Аль-Наср - Аль-Хиляль 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2024 года в 19:15 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2024, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2024, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|29.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.