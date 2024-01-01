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Аль-Наср - Аль-Хиляль 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 19:15 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2024, Финал
Аль-Наср
Аль-Хиляль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2024, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Аль-Наср
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 2 : 2Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Аль-Хиляль1 : 0
31.05.2024 Кубок Короля Финал Аль-Хиляль1 : 1 5 : 4Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Хиляль3 : 1
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хиляль
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

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