Спартак М - Факел 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|1 : 2
|15.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|22-й тур
|0 : 5
|05.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|8-й тур
|3 : 0
|05.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|20-й тур
|1 : 0
|30.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|6-й тур
|3 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|1 : 2
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|3 : 3
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|Ростов
|5
|8
|5
|ЦСКА
|4
|7
|6
|Спартак М
|4
|7
|7
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|8
|Краснодар
|4
|6
|9
|Оренбург
|5
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1