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Спартак М - Факел 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Спартак М
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 18 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
10.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й турСпартак М0 : 2Факел
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турФакел2 : 0Спартак М
11.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турСпартак М3 : 2Факел
19.10.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BФакел1 : 2Спартак М
15.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа BСпартак М3 : 0Факел
27.08.2022МИР Российская Премьер-лига7-й турФакел1 : 4Спартак М
18.08.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200122-й турФакел0 : 5Спартак М
05.05.2001Чемпионат России Высший дивизион - 20018-й турСпартак М3 : 0Факел
05.08.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200020-й турФакел1 : 0Спартак М
30.04.2000Чемпионат России Высший дивизион - 20006-й турСпартак М3 : 1Факел
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й тур0 : 3Спартак М
11.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й турСпартак М0 : 0
09.08.2024Россия - МФЛ18-й турСпартак М2 : 0
05.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й турСпартак М3 : 0
02.08.2024Россия - МФЛ17-й тур1 : 2Спартак М
15.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турФакел1 : 2
11.08.2024МИР Российская Премьер-лига4-й тур2 : 0Факел
09.08.2024Россия - МФЛ18-й тур3 : 3Факел
04.08.2024МИР Российская Премьер-лига3-й турФакел0 : 0
02.08.2024Россия - МФЛ17-й турФакел4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М512
3 Локомотив М49
4 Ростов58
5 ЦСКА47
6 Спартак М47
7 Пари Нижний Новгород46
8 Краснодар46
9 Оренбург55
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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