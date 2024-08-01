Краснодар - Пари Нижний Новгород 18 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Саша Илич
История личных встреч
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 4
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|Ростов
|5
|8
|5
|ЦСКА
|4
|7
|6
|Спартак М
|4
|7
|7
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|8
|Краснодар
|4
|6
|9
|Оренбург
|5
|5
|10
|Акрон
|4
|4
|11
|Химки
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|4
|1