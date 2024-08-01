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Краснодар - Пари Нижний Новгород 18 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Краснодар
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Сербия Саша Илич
История личных встреч
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Краснодар
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Краснодар2 : 0
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Краснодар
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 1Краснодар
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 4 : 2Пари Нижний Новгород
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Пари Нижний Новгород
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М512
3 Локомотив М49
4 Ростов58
5 ЦСКА47
6 Спартак М47
7 Пари Нижний Новгород46
8 Краснодар46
9 Оренбург55
10 Акрон44
11 Химки44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел41

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