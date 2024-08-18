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Урал - Чайка 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2024 года в 12:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
Урал
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Чайка, которое состоится 18 Августа 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 2Урал
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Урал3 : 3
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Урал0 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 5 : 0Урал
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 3 : 2Урал
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Чайка2 : 2
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Чайка
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Чайка
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Чайка1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Торпедо М612
3
Стыковая зона
Нефтехимик610
4
Стыковая зона
Урал510
5 Ротор610
6 Чайка59
7 Родина69
8 Сокол59
9 Алания68
10 Балтика67
11 Сочи57
12 КАМАЗ67
13 Енисей56
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск64
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник62

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