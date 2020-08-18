Боавишта - Брага 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
18 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Брага, которое состоится 18 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Брага
Брага
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|2
|пз
|Ibrahima
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|18
|пз
|Илия Вукотич
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|21
|пз
|Рикарду Орта
|16
|пз
|Родриго Саласар
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|77
|нп
|Gabri Martinez
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|5 : 1
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 4
|13.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|25.07.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|2
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Жил Висенте
|2
|3
|9
|Риу Аве
|2
|3
|10
|Эштрела
|1
|1
|11
|Насьонал
|2
|1
|12
|Брага
|1
|1
|13
|АВС
|2
|1
|14
|Арока
|1
|0
|15
|Каза Пия
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Бенфика
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0