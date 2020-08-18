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Боавишта - Брага 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
18 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Боавишта
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Брага, которое состоится 18 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Брага
Брага
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
20ПортугалиязщФилипе Феррейра
26УругвайзщРодриго Абаскаль
15ПортугалиязщПедру Гомеш
70НигериязщБруно Оньемаечи
2Гвинеяпз Ibrahima
10ПортугалияпзМигел Рейзинью
18ЧерногорияпзИлия Вукотич
16ПортугалияпзЖоэл да Силва
9СловакиянпРоберт Боженик
7ПортугалиянпСалвадор Агра
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
4МализщСику Ньякате
19ИспаниязщАдриан Марин
21ПортугалияпзРикарду Орта
16УругвайпзРодриго Саласар
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
7Португалиянп Брума
9ФранциянпАмин Эль-Уаззани
77ИспаниянпGabri Martinez
Главные тренеры
ПортугалияДаниэл Соуза
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
26.02.2024Португалия - Примейра23-й турБоавишта0 : 4Брага
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турБрага4 : 1Боавишта
20.05.2023Португалия - Примейра33-й турБоавишта1 : 1Брага
14.01.2023Португалия - Примейра16-й турБрага1 : 0Боавишта
05.03.2022Португалия - Примейра25-й турБоавишта1 : 1Брага
16.12.2021Португалия - Кубок лигиГруппа C. 3-й турБоавишта5 : 1Брага
03.10.2021Португалия - Примейра8-й турБрага2 : 2Боавишта
21.04.2021Португалия - Примейра28-й турБрага2 : 1Боавишта
29.12.2020Португалия - Примейра11-й турБоавишта1 : 4Брага
13.06.2020Португалия - Примейра26-й турБрага0 : 1Боавишта
10.08.2024Португалия — Примейра1-й тур0 : 1Боавишта
18.05.2024Португалия - Примейра34-й турБоавишта2 : 2
12.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 1Боавишта
04.05.2024Португалия - Примейра32-й турБоавишта1 : 1
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 0Боавишта
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Брага
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турБрага1 : 1
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрага0 : 0
01.08.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 5Брага
25.07.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчБрага2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту26
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан13
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара23
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Жил Висенте23
9 Риу Аве23
10 Эштрела11
11 Насьонал21
12 Брага11
13 АВС21
14 Арока10
15 Каза Пия10
16
Стыковая зона
Фаренсе20
17
Зона вылета
Бенфика10
18
Зона вылета
Эшторил10

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