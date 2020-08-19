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Лечче - Аталанта 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Лечче
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Аталанта
Бергамо
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
20 Албания пз Юльбер Рамадани
36 Польша пз Филип Мархвиньский
7 Испания нп Тете
9 Черногория нп Никола Крстович
29 Италия вр Марко Карнесекки
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
22 Италия пз Маттео Руджери
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2Аталанта
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0Лечче
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Аталанта1 : 2Лечче
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Лечче2 : 1Аталанта
01.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Лечче2 : 7Аталанта
06.10.2019 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта3 : 1Лечче
12.02.2012 Италия - Серия А 23-й тур Аталанта0 : 0Лечче
21.09.2011 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 2Аталанта
22.03.2009 Италия - Серия А 29-й тур Лечче2 : 2Аталанта
02.11.2008 Италия - Серия А 10-й тур Аталанта0 : 0Лечче
12.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 1
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Лечче2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 0Лечче
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Лечче0 : 2Аталанта
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2
14.08.2024 Суперкубок УЕФА — 2024 Финал 2 : 0Аталанта
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Аталанта
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Аталанта
02.06.2024 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта2 : 3
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Верона13
2
Лига чемпионов
Милан11
3
Лига чемпионов
Интер М11
4
Лига чемпионов
Торино11
5
Лига Европы
Дженоа11
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина11
7 Удинезе11
8 Болонья11
9 Парма11
10 Монца11
11 Эмполи11
12 Венеция00
13 Аталанта00
14 Кальяри00
15 Лацио00
16 Рома00
17 Ювентус00
18
Зона вылета
Лечче00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Наполи10

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