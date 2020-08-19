Лечче - Аталанта 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Аталанта
Бергамо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|36
|пз
|Филип Мархвиньский
|7
|нп
|Тете
|9
|нп
|Никола Крстович
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Лука Готти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|12.02.2012
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|21.09.2011
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|22.03.2009
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|02.11.2008
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|02.06.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Дженоа
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|1
|1
|7
|Удинезе
|1
|1
|8
|Болонья
|1
|1
|9
|Парма
|1
|1
|10
|Монца
|1
|1
|11
|Эмполи
|1
|1
|12
|Венеция
|0
|0
|13
|Аталанта
|0
|0
|14
|Кальяри
|0
|0
|15
|Лацио
|0
|0
|16
|Рома
|0
|0
|17
|Ювентус
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Лечче
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Наполи
|1
|0