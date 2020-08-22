Ягеллония - Аякс 22 Августа прямая трансляция
22 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Аякс, которое состоится 22 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 4
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|07.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|03.08.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|1 : 2
|6 : 1
| Ружомберок
Трабзонспор
|0 : 2
|1 : 0
| Корвинул
Риека
|0 : 0
|1 : 0
| Мольде
Силькеборг
|3 : 1
|3 : 2
| Шериф
Эльфсборг
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|2 : 1
|0 : 4
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|1 : 1
|1 : 0
| Аякс
Войводина
|1 : 0
|1 : 3
| Брага
Маккаби П-Т
|2 : 0
|0 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
Маккаби Т-А
|1 : 2
|3 : 0
| Петрокуб
ТНС
|1 : 0
|0 : 0
| КИ Клаксвик
Борац Б-Л
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
| Мольде
Серкль Брюгге
|3 : 0
|1 : 0
| Трабзонспор
Рапид В
|0 : 1
|2 : 0
| Кривбасс
Виктория Пльзень
|1 : 2
| Унио Эспортива Санта-Колома
РФШ
|0 : 2
|7 : 0
|Команда
|1
|2
| Партизан
Лугано
|0 : 1
|2 : 2 ДВ
| Панатинаикос
Аякс
|0 : 1
|0 : 1 13 : 12
| Риека
Эльфсборг
|1 : 1
| Целе
Шэмрок Роверс
|1 : 0
|3 : 1 ДВ
| Динамо Мн
Линкольн
|2 : 0
|2 : 1
| Брага
Серветт
|0 : 0
|1 : 2
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Мольде
Эльфсборг
|22.08
|29.08
| Виктория Пльзень
Хартс
|22.08
|29.08
| ЛАСК
Стяуа
|22.08
|29.08
| РФШ
АПОЭЛ
|22.08
|29.08
| ПАОК
Шэмрок Роверс
|22.08
|29.08
| Маккаби Т-А
ТСЦ
|22.08
|29.08
|Команда
|1
|2
| Лудогорец
Петрокуб
|22.08
|29.08
| Лугано
Бешикташ
|22.08
|29.08
| Динамо Мн
Андерлехт
|22.08
|29.08
| Ягеллония
Аякс
|22.08
|29.08
| Ференцварош
Борац Б-Л
|22.08
|29.08
| Брага
Рапид В
|22.08
|29.08