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Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Норвич Сити
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Норвич Сити
08.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Норвич Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Норвич Сити2 : 2Шеффилд Юнайтед
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Норвич Сити
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Норвич Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Норвич Сити
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Норвич Сити2 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Норвич Сити4 : 3
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 2 : 0Норвич Сити
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Норвич Сити
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Юнайтед4 : 2
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 2Шеффилд Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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