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Барселона - Атлетик 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
17 Испания пз Марк Касадо
28 Испания пз Марк Берналь
19 Испания пз Ламин Ямаль
8 Испания пз Педри
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Испания вр Хулен Ахирресабала
2 Испания зщ Андони Горосабель
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б3 : 2 ДВБарселона
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 1Барселона
17.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 4Барселона
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 2Барселона
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона0 : 3
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 3 : 4
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 4 : 1
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б1 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Атлетик Б
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 1Атлетик Б
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Барселона13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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