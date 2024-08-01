Барселона - Атлетик 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|28
|пз
|Марк Берналь
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0