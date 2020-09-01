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Фейеноорд - Аякс 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турФейеноорд6 : 0Аякс
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАякс0 : 4Фейеноорд
05.04.2023Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турАякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турФейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турФейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАякс1 : 0Фейеноорд
27.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс4 : 0Фейеноорд
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 1Фейеноорд
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 5Фейеноорд
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турФейеноорд1 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024Финал4 : 4 2 : 4Фейеноорд
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Фейеноорд1 : 3
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс3 : 0
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 1Аякс
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчАякс0 : 1 13 : 12
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турАякс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген48
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт37
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте24
12 Аякс23
13 Гоу Эхед Иглс33
14 НАК Бреда43
15 Хераклес32
16
Стыковая зона
Алмере Сити41
17
Зона вылета
ПЕК Зволле30
18
Зона вылета
Валвейк40

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