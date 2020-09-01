Фейеноорд - Аякс 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|4
|8
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|2
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|3
|14
|НАК Бреда
|4
|3
|15
|Хераклес
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Алмере Сити
|4
|1
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0