Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
01 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|27.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|21.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|13.08.2024
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|09.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|26.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|12.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|24.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Александрия
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Полесье
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Рух В
|4
|9
|4
|Заря
|5
|9
|5
|Кривбасс
|4
|7
|6
|Динамо К
|2
|6
|7
|ЛНЗ Черкассы
|3
|6
|8
|Карпаты
|5
|5
|9
|Верес
|4
|4
|10
|Ворскла
|3
|4
|11
|Шахтёр
|3
|3
|12
|Черноморец
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ингулец
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Колос
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0