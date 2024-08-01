02:32 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 сентября
Свернуть список

Верес - Левый Берег 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
01 Сентября 2024 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Динамо К1 : 1ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 4Динамо К
27.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Динамо К
21.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Динамо К0 : 2
17.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Динамо К
13.08.2024 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Динамо К
09.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 2Динамо К
26.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1
18.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 1
12.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2
24.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Александрия412
2
Квалификация Лиги конференций
Полесье410
3
Квалификация Лиги конференций
Рух В49
4 Заря59
5 Кривбасс47
6 Динамо К26
7 ЛНЗ Черкассы36
8 Карпаты55
9 Верес44
10 Ворскла34
11 Шахтёр33
12 Черноморец43
13
Стыковая зона
Ингулец53
14
Стыковая зона
Колос52
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар51
16
Зона вылета
Днепр-100

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close