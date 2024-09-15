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Аякс - Утрехт 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Аякс
Утрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыРон Янс
История личных встреч
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАякс2 : 0Утрехт
22.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турУтрехт4 : 3Аякс
21.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турАякс3 : 1Утрехт
28.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турУтрехт0 : 2Аякс
16.01.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турУтрехт0 : 3Аякс
03.10.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАякс0 : 1Утрехт
22.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс1 : 1Утрехт
16.12.2020Кубок Нидерландов2-й раундАякс5 : 4Утрехт
08.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турУтрехт0 : 3Аякс
13.08.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиАякс5 : 1Утрехт
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАякс3 : 0
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 4Аякс
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 1Аякс
15.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчАякс0 : 1 13 : 12
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турАякс1 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турУтрехт2 : 1
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Утрехт
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 1Утрехт
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турУтрехт1 : 0
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналУтрехт1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген56
9 Виллем II45
10 Твенте45
11 Херенвен34
12 ПЕК Зволле54
13 Аякс23
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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