Аякс - Утрехт 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
15 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Утрехт, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Рон Янс
История личных встреч
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 3
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|13.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|15.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 13 : 12
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|6
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Твенте
|4
|5
|11
|Херенвен
|3
|4
|12
|ПЕК Зволле
|5
|4
|13
|Аякс
|2
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0