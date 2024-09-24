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Челси - Барроу 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
24 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 3-й раунд
Челси
Барроу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Барроу, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Барроу
Барроу-ин-Фернесс
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 3Челси
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Челси
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси1 : 1
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Челси
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 6Челси
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Барроу0 : 0 3 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Барроу3 : 2
02.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1Барроу
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 3Барроу
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 1 : 0Барроу
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
3-й раунд
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
24.09
Манчестер Сити
Уотфорд
24.09
Челси
Барроу
24.09
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
24.09
Арсенал
Болтон Уондерерс
25.09
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
25.09
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
01.10

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