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Динамо Киев - Лацио 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Динамо К
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Лацио, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Лацио
Рим, Италия
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Италия Марко Барони
История личных встреч
15.03.2018 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Динамо К0 : 2Лацио
08.03.2018 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Лацио2 : 2Динамо К
21.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Динамо К0 : 0
18.09.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К3 : 1
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Динамо К
01.09.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Динамо К1 : 0
27.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Динамо К
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 1Лацио
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Лацио2 : 1
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лацио2 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 2 : 1Лацио
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лацио3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Эльфсборг00
2
1/8 финала
Аякс00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
Виктория Пльзень00
5
1/8 финала
РФШ00
6
1/8 финала
Маккаби Т-А00
7
1/8 финала
Андерлехт00
8
1/8 финала
Бешикташ00
9
Плей-офф
Ференцварош00
10
Плей-офф
ПАОК00
11
Плей-офф
Стяуа00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Карабах00
16
Плей-офф
Мидтьюлланн00
17
Плей-офф
Хоффенхайм00
18
Плей-офф
Атлетик Б00
19
Плей-офф
Будё-Глимт00
20
Плей-офф
Лацио00
21
Плей-офф
Рейнджерс00
22
Плей-офф
Реал Сосьедад00
23
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
24
Плей-офф
Твенте00
25 Галатасарай00
26 Олимпиакос00
27 Рома00
28 Динамо К00
29 Фенербахче00
30 Лион00
31 Порту00
32 Айнтрахт Ф00
33 Ницца00
34 АЗ Алкмар00
35 Мальмё00
36 Манчестер Юнайтед00

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