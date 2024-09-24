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Удинезе - Салернитана 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Удинезе
Салернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Салернитана, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Джованни Мартускьелло
История личных встреч
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Удинезе1 : 1Салернитана
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана1 : 1Удинезе
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2Удинезе
20.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Удинезе0 : 0Салернитана
22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Салернитана0 : 4Удинезе
20.04.2022 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 1Салернитана
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 0Удинезе
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 3Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Удинезе
21.09.2024 Италия — Серия B 6-й тур 0 : 0Салернитана
15.09.2024 Италия — Серия B 5-й тур Салернитана2 : 3
01.09.2024 Италия — Серия B 4-й тур 1 : 0Салернитана
27.08.2024 Италия — Серия B 3-й тур Салернитана3 : 2
24.08.2024 Италия — Серия B 2-й тур 3 : 2Салернитана
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
24.09
Пиза
Чезена
25.09
Удинезе
Салернитана
25.09
Дженоа
Сампдория
25.09
Монца
Брешия
26.09
Наполи
Палермо
26.09
1/8 финала
Милан
Сассуоло
04.12
Ювентус
Кальяри
04.12
Аталанта
04.12
Рома
Genoa/Sampdoria
04.12
Лацио
04.12
Фиорентина
Torino/Empoli
04.12
Болонья
04.12
Интер М
04.12

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