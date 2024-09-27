Вулверхэмптон - Ливерпуль 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|10
|нп
|Матеус Кунья
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|7
|нп
|Луис Диас
|20
|нп
|Диогу Жота
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Арне Слот
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Челси
|5
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|9
|9
|Фулхэм
|5
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1