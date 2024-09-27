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Вулверхэмптон - Ливерпуль 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
31АнглияврСэм Джонстон
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрейг Доусон
24Португалиязщ Тоти
3АлжирзщРайан Аит-Нури
5ГабонпзМарио Лемина
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
10БразилиянпМатеус Кунья
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
7КолумбиянпЛуис Диас
20ПортугалиянпДиогу Жота
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турЛиверпуль2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турВулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турЛиверпуль2 : 0Вулверхэмптон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турВулверхэмптон3 : 0Ливерпуль
17.01.2023Кубок Англии1/32 финала. ПереигровкаВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаЛиверпуль2 : 2Вулверхэмптон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турЛиверпуль3 : 1Вулверхэмптон
04.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
15.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
06.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турЛиверпуль4 : 0Вулверхэмптон
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 1Вулверхэмптон
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд3 : 2Вулверхэмптон
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 2
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Вулверхэмптон
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон2 : 0
25.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундЛиверпуль5 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турЛиверпуль3 : 0
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 3Ливерпуль
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турЛиверпуль0 : 1
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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