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Дженоа - Ювентус 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Дженоа
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
19 Италия нп Андреа Пинамонти
9 Португалия нп Витор Оливейра
1 Италия вр Маттиа Перин
6 Бразилия зщ Данило
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
40 Швеция зщ Юнас Рухи
21 Италия пз Николо Фаджоли
16 США пз Уэстон Маккенни
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус0 : 0Дженоа
15.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Дженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус2 : 0Дженоа
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус3 : 1Дженоа
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Дженоа
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 0Ювентус
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа1 : 1 5 : 6
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 0Дженоа
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Дженоа0 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Дженоа
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Ювентус0 : 0
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус3 : 1
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Ювентус
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус0 : 0
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 3Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе510
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Милан58
7 Интер М58
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче55
16 Комо55
17 Дженоа55
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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