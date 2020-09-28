Дженоа - Ювентус 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Ювентус, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Ювентус
Турин
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|9
|нп
|Витор Оливейра
|1
|вр
|Маттиа Перин
|6
|зщ
|Данило
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|40
|зщ
|Юнас Рухи
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|5
|8
|7
|Интер М
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|5
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2