Фрайбург - Санкт-Паули 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Санкт-Паули, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Александер Блессин
История личных встреч
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|10.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 3
|25.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|15.01.2011
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|21.08.2010
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1