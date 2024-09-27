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Фрайбург - Санкт-Паули 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фрайбург
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Санкт-Паули, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
42ЯпонияпзРицу Доан
32ИталияпзВинченцо Грифо
18ТурциянпЭрен Динкчи
20АвстриянпЧуквубуйке Адаму
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
16ГерманияпзКарло Бухальфа
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзФилипп Трой
26ГерманияпзЭлиас Саад
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаФрайбург2 : 1 ДВСанкт-Паули
10.04.2016Германия - Вторая Бундеслига29-й турФрайбург4 : 3Санкт-Паули
25.10.2015Германия - Вторая Бундеслига12-й турСанкт-Паули1 : 0Фрайбург
15.01.2011Германия - Бундеслига18-й турСанкт-Паули2 : 2Фрайбург
21.08.2010Германия - Бундеслига1-й турФрайбург1 : 3Санкт-Паули
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 3Фрайбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турФрайбург2 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 0Фрайбург
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турФрайбург3 : 1
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Фрайбург
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Санкт-Паули
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур1 : 0Санкт-Паули
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули0 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3 ДВСанкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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