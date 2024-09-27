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НЕК Неймеген - Фейеноорд 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
28 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Фейеноорд

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
7 Испания нп Робер Гонсалес
11 Нидерланды нп Башар Ональ
18 Япония нп Коки Огава
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
38 Гана нп Ибрахим Осман
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3Фейеноорд
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
14.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд2 : 2НЕК Неймеген
08.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд4 : 4 5 : 3НЕК Неймеген
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд2 : 0НЕК Неймеген
02.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген1 : 4Фейеноорд
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Фейеноорд5 : 3НЕК Неймеген
29.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фейеноорд4 : 0НЕК Неймеген
16.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 2Фейеноорд
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фейеноорд2 : 0
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Фейеноорд0 : 4
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2Фейеноорд
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 1Фейеноорд
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 5Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен618
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар616
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт513
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте611
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд59
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген69
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II68
9 Аякс47
10 Гоу Эхед Иглс67
11 Херенвен67
12 НЕК Неймеген66
13 Хераклес66
14 Фортуна66
15 НАК Бреда66
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле64
17
Зона вылета
Алмере Сити62
18
Зона вылета
Валвейк60

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