НЕК Неймеген - Фейеноорд 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
28 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Фейеноорд, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|11
|нп
|Башар Ональ
|18
|нп
|Коки Огава
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|08.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|4 : 4 5 : 3
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 3
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 0
|16.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|6
|16
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|6
|11
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|6
|8
|9
|Аякс
|4
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|7
|11
|Херенвен
|6
|7
|12
|НЕК Неймеген
|6
|6
|13
|Хераклес
|6
|6
|14
|Фортуна
|6
|6
|15
|НАК Бреда
|6
|6
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|6
|0