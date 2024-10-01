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Динамо-Брест - Слуцк 04 Октября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
04 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Динамо-Брест
Слуцк

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Слуцк, которое состоится 04 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 4Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Слуцк
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
17.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
29.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 1Динамо-Брест
22.10.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест3 : 1Слуцк
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 1Динамо-Брест
20.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест3 : 2Слуцк
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Динамо-Брест
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 6Динамо-Брест
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 0
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2Динамо-Брест
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Слуцк
13.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Слуцк0 : 0
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 0Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2244
4 Динамо-Брест2341
5 Витебск2335
6 Гомель2334
7 Арсенал2333
8 Слуцк2332
9 Славия-Мозырь2329
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2320
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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